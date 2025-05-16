Марко Рубіо прибув до Стамбула — США проведуть окремі переговори

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до міжнародного аеропорту Стамбула. Фото: Francisco Seco/Pool via REUTERS

У п'ятницю, 16 травня, до Стамбула прибув державний секретар США Марко Рубіо. Американський посадовець не братиме участі у запланованих переговорах між Росією та Україною, що проходитимуть за посередництва Туреччини. Проте очікуються окремі консультації між США та представниками української, турецької й російської сторін.

Про це повідомляє France24.

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Що відомо про зустріч Марко Рубіо з іншими делегаціями

За інформацією джерел, перші зустрічі розпочнуться о 7:45 за Гринвічем (10:45 за Києвом), а основна тристороння зустріч між делегаціями України, Туреччини та Росії має відбутися у палаці Долмабахче о 12:30 за київським часом.

Раніше у ЗМІ з'явилася інфорація, що перед початком перемовин у палаці пройде окрема тристороння зустріч за участі делегацій США, України та Туреччини.

Марко Рубіо підтвердив, що не братиме участі у переговорах Києва та Москви, пояснивши це тим, що Росія направила до Стамбула делегацію "нижчого рівня", яка, на думку Вашингтона, не має достатніх повноважень для проведення змістовного діалогу щодо припинення війни.

Нагадаємо, Марко Рубіо також висловився, чого він очікує переговорів між Росією та Україною.

Тим часом аналітики Інституту війни проаналізували вимоги Росії до України та пояснили, чому переговори щодо припинення війни наразі безрезультативні.