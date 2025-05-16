Марко Рубио прибыл в Стамбул — США проведут отдельные переговоры

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в международный аэропорт Стамбула. Фото: Francisco Seco/Pool via REUTERS

В пятницу, 16 мая, в Стамбул прибыл государственный секретарь США Марко Рубио. Американский чиновник не будет участвовать в запланированных переговорах между Россией и Украиной, которые будут проходить при посредничестве Турции. Однако ожидаются отдельные консультации между США и представителями украинской, турецкой и российской сторон.

Об этом сообщает France24.

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Что известно о встрече Марко Рубио с другими делегациями

По информации источников, первые встречи начнутся в 07:45 по Гринвичу (10:45 по Киеву), а основная трехсторонняя встреча между делегациями Украины, Турции и России должна состояться во дворце Долмабахче в 12:30 по киевскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед началом переговоров во дворце пройдет отдельная трехсторонняя встреча с участием делегаций США, Украины и Турции.

Марко Рубио подтвердил, что не будет участвовать в переговорах Киева и Москвы, объяснив это тем, что Россия направила в Стамбул делегацию "низшего уровня", которая, по мнению Вашингтона, не имеет достаточных полномочий для проведения содержательного диалога о прекращении войны.

Напомним, Марко Рубио также высказался, чего он ожидает от переговоров между Россией и Украиной.

Между тем аналитики Института войны проанализировали требования России к Украине и объяснили, почему переговоры о прекращении войны пока безрезультатны.