Переговоры Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции
В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле официально начались трехсторонние переговоры между представителями Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции. Встреча происходит на уровне международной дипломатии по поиску путей к миру российско-украинской войны.
Видео прибытия делегаций обнародовала пресс-служба МИД Украины.
В Стамбуле начались трехсторонние переговоры
Первым этапом запланированного дипломатического дня стала встреча делегаций Киева, Вашингтона и Анкары, которая стартовала в 10:45 по киевскому времени во дворце Долмабахче. Ожидается, что уже в 12:30 там же состоятся отдельные переговоры между Украиной, Турцией и Россией при посредничестве Турции.
Напомним, также в Стамбул прибыл государственный секретарь США Марко Рубио, который, по данным СМИ, не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной, но проведет отдельные встречи с украинской, российской и турецкой сторонами. Ранее он заявлял, что отсутствие в составе российской делегации представителей высокого уровня является причиной отказа Вашингтона участвовать в формате Киев—Москва.
Также в Стамбуле уже состоялась встреча украинской делегации с партнерами из Франции, Великобритании и Германии.
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