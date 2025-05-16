Переговоры Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио. Khalil Hamra/Pool via REUTERS

В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле официально начались трехсторонние переговоры между представителями Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции. Встреча происходит на уровне международной дипломатии по поиску путей к миру российско-украинской войны.

Видео прибытия делегаций обнародовала пресс-служба МИД Украины.

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В Стамбуле начались трехсторонние переговоры

Первым этапом запланированного дипломатического дня стала встреча делегаций Киева, Вашингтона и Анкары, которая стартовала в 10:45 по киевскому времени во дворце Долмабахче. Ожидается, что уже в 12:30 там же состоятся отдельные переговоры между Украиной, Турцией и Россией при посредничестве Турции.

Напомним, также в Стамбул прибыл государственный секретарь США Марко Рубио, который, по данным СМИ, не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной, но проведет отдельные встречи с украинской, российской и турецкой сторонами. Ранее он заявлял, что отсутствие в составе российской делегации представителей высокого уровня является причиной отказа Вашингтона участвовать в формате Киев—Москва.

Также в Стамбуле уже состоялась встреча украинской делегации с партнерами из Франции, Великобритании и Германии.