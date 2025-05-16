Переговоры Украины с партнерами в Турции — Ермак подвел итоги

Кит Келлог и Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие украинские чиновники 16 мая провел встречу с партнерами в Стамбуле. Они скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций.

Об этом сообщил Андрей Ермак в Telegram.

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Ермак рассказал, что сегодня вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.

Лидеры во время встречи в Стамбуле. Фото: t.me/ermaka2022

По его словам, лидеры скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на высшем уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня - это наш приоритет", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Также важным вопросом является прямая встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина, который почему-то не приехал в Турцию.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, ранее мы писали, что обсудят делегации на переговорах в Стамбуле. Главным вопросом будет прекращение войны в Украине.

В Стамбуле уже начались переговоры Украины, США и Турции. Ожидается, что в 12.30 состоятся отдельные переговоры между Украиной, Турцией и Россией.