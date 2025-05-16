Переговори в Стамбулі 16 причина — що будуть обговорювати

Переговори у Туреччині. Фото: aa.com

У Стамбулі 16 травня вже розпочалися тристоронні переговори України, Туреччини і США. Найважливіше питання, яке вони обговорять, — 30-денне припинення вогню.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Кореспондентка повідомила, що деталей поки небагато, навіть формат зустрічі достеменно невідомий. Відомо лише, що всі делегації вже в палаці, де проходять переговори, і що пропагандистів РФ там вистачає з головою.

Раніше МЗС поділилось першими кадрами, як зустрілись делегації у Стамбулі.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочались переговори України, США і Туреччини. Зустріч відбувається на рівні міжнародної дипломатії щодо пошуку шляхів до миру російсько-української війни.

Також ми писали, хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі. Це посадовець з Держдепартаменту.