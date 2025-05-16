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Хто представлятиме США на переговорах у Стамбулі — деталі від ЗМІ

16 травня 2025 11:08
Карина Приходько - Редактор
Переговори в Стамбулі — хто представить США
Переговори у Туреччині. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

США на переговорах у Стамбулі 16 травня представлятиме директор з планування політики Державного департаменту Майкл Ентон. Водночас держсекретар Марко Рубіо також прибув до Туреччини. 

Про це повідомляє Reuters

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Посилаючись на речника Держдепартаменту, видання повідомило, що саме Майкл Ентон буде представляти США на українсько-російських переговорах у Стамбулі. Водночас залишається невідомим, з якою стороною посадовець братиме участь. 

Крім того, до Стамбула прибув і Марко Рубіо. Раніше він заявив, що незадоволений рівнем російської делегації, і відмовився брати участь у переговорах. Однак він уже зустрівся з представниками України. 

Нагадаємо, раніше Рубіо сказав, чого він очікує переговорів між Росією та Україною. 

Водночас в ISW пояснили, що не так з російської делегацією і які сигнали подає Путін на переговорах. 

США Туреччина переговори Україна війна в Україні
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