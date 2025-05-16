Переговоры в Стамбуле — кто представит США

Переговоры в Турции. Фото: Reuters

США на переговорах в Стамбуле 16 мая будет представлять директор по планированию политики Государственного департамента Майкл Энтон. В то же время госсекретарь Марко Рубио также прибыл в Турцию.

Об этом сообщает Reuters.

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Ссылаясь на представителя Госдепартамента, издание сообщило, что именно Майкл Энтон будет представлять США на украинско-российских переговорах в Стамбуле. В то же время остается неизвестным, с какой стороной чиновник будет участвовать.

Кроме того, в Стамбул прибыл и Марко Рубио. Ранее он заявил, что недоволен уровнем российской делегации и отказался участвовать в переговорах. Однако он уже встретился с представителями Украины.

Напомним, ранее Рубио сказал, чего он ожидает от переговоров между Россией и Украиной.

В то же время в ISW объяснили, что не так с российской делегацией и какие сигналы подает Путин на переговорах.