Переговоры в Стамбуле 16 причина — что будут обсуждать

Переговоры в Турции. Фото: aa.com

В Стамбуле 16 мая уже начались трехсторонние переговоры Украины, Турции и США. Самый важный вопрос, который они обсудят, — 30-дневное прекращение огня.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Переговоры Турции, Украины и США

Корреспондентка сообщила, что деталей пока немного: даже формат встречи доподлинно неизвестен. Известно лишь, что все делегации уже во дворце, где проходят переговоры, и что пропагандистов РФ там хватает с головой.

Ранее МИД поделилось первыми кадрами, как встретились делегации в Стамбуле.





Напомним, в Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции. Встреча происходит на уровне международной дипломатии по поиску путей к миру российско-украинской войны.

Также мы писали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле. Это чиновник из Госдепартамента.