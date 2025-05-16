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Вопрос номер один — что обсудят делегации на переговорах

16 мая 2025 11:23
Карина Приходько - Редактор
Переговоры в Стамбуле 16 причина — что будут обсуждать
Переговоры в Турции. Фото: aa.com
Карина Приходько - Редактор

В Стамбуле 16 мая уже начались трехсторонние переговоры Украины, Турции и США. Самый важный вопрос, который они обсудят, — 30-дневное прекращение огня.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Корреспондентка сообщила, что деталей пока немного: даже формат встречи доподлинно неизвестен. Известно лишь, что все делегации уже во дворце, где проходят переговоры, и что пропагандистов РФ там хватает с головой.

Ранее МИД поделилось первыми кадрами, как встретились делегации в Стамбуле.



Напомним, в Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции. Встреча происходит на уровне международной дипломатии по поиску путей к миру российско-украинской войны.

Также мы писали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле. Это чиновник из Госдепартамента.

Турция переговоры Украина война в Украине прекращение огня
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