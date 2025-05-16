Переговоры в Стамбуле 16 причина — что будут обсуждать

Вопрос номер один — что обсудят делегации на переговорах
В Стамбуле 16 мая уже начались трехсторонние переговоры Украины, Турции и США. Самый важный вопрос, который они обсудят, — 30-дневное прекращение огня.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Переговоры Турции, Украины и США
Корреспондентка сообщила, что деталей пока немного: даже формат встречи доподлинно неизвестен. Известно лишь, что все делегации уже во дворце, где проходят переговоры, и что пропагандистов РФ там хватает с головой.
Ранее МИД поделилось первыми кадрами, как встретились делегации в Стамбуле.
Напомним, в Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции. Встреча происходит на уровне международной дипломатии по поиску путей к миру российско-украинской войны.
Также мы писали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле. Это чиновник из Госдепартамента.
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