Журналисты. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

В Стамбуле продолжается важная дипломатическая встреча для переговоров с участием делегаций Украины, Турции и США. Переговоры проходят во дворце Долмабахче, который стал местом ожидания для многочисленных представителей СМИ со всего мира.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 16 мая.

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Под стенами исторического здания собрались десятки журналистов, которые еще с утра 15 мая начали следить за подготовкой и прибытием делегаций. Ожидание длится уже более суток, и атмосфера вокруг дворца — напряженная.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на месте событий, среди присутствующих есть немало представителей российских пропагандистских СМИ.

Российский пропагандист. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Журналисты ожидают возле здания. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Новини.LIVE продолжают дежурство на месте событий, чтобы оперативно сообщить общественности о ходе встреч.

Напомним, Андрей Ермак подытожил результаты встреч с партнерами в Стамбуле.

Также корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, какую тему в первую очередь будут обсуждать делегации Украины и России. Известно, кто представляет США в делегации.

Добавим, что Кремль дал четкие указания пропагандистам, как освещать переговоры в Турции.