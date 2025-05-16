Переговоры в Стамбуле вызвали ажиотаж среди журналистов
В Стамбуле продолжается важная дипломатическая встреча для переговоров с участием делегаций Украины, Турции и США. Переговоры проходят во дворце Долмабахче, который стал местом ожидания для многочисленных представителей СМИ со всего мира.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 16 мая.
В толпе журналистов заметили российских пропагандистов
Под стенами исторического здания собрались десятки журналистов, которые еще с утра 15 мая начали следить за подготовкой и прибытием делегаций. Ожидание длится уже более суток, и атмосфера вокруг дворца — напряженная.
Как сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на месте событий, среди присутствующих есть немало представителей российских пропагандистских СМИ.
Новини.LIVE продолжают дежурство на месте событий, чтобы оперативно сообщить общественности о ходе встреч.
Напомним, Андрей Ермак подытожил результаты встреч с партнерами в Стамбуле.
Также корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, какую тему в первую очередь будут обсуждать делегации Украины и России. Известно, кто представляет США в делегации.
Добавим, что Кремль дал четкие указания пропагандистам, как освещать переговоры в Турции.
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