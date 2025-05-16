Переговори з Росією у Стамбулі — позиція України залишається незмінною

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: скриншот

У п'ятницю, 16 травня, російська сторона під час переговорів у Стамбулі висунула низку вимог, які є неможливими для виконання. Позиція України залишається незмінною.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на пресконференції за результатами переговорів у Туреччині, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Тихий зазначив, що російська делегація висунула низку вимог, які Київ вважає неприйнятними. Він зазначив, що Україна має досвід переговорів з Росією, адже вони почалися ще у 2014 році. Тому українська сторона знає, як реагувати на подібні ультиматуми.

"Наша основна позиція залишилася незмінною", — наголосив він.

Представник МЗС підкреслив, що хоча й були розбіжності, українці спокійно сприйняли позицію росіян, твердо тримаючись своєї лінії — що є "дуже важливо".

Раніше російська делегація заявила, що задоволена результатами перемовин з Україною і готова продовжувати діалог.

А міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що триває підготовка зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.