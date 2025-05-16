Триває підготовка зустрічі Зеленського з Путіним

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео

У п'ятницю, 16 травня, відбулася зустріч між делегаціями України та РФ у Стамбулі. Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що триває підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це міністр оборони України заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Стамбулі.

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що потенційно готується зустріч Зеленського з Путіним.

"Потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн", — сказав очільник оборонного відомства України.

Також він додав, що зараз Україні треба обміняти людей, а потім інформуватимуть про наступний крок.

Раніше Умєров повідомив, що російська та українська делегації обговорювали обмін полоненими.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що якщо російська делегація не зможе забезпечити ніяких результатів під час переговорів, то світ має відповісти.