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Обмін полоненими — Умєров про подальші кроки після зустрічі з РФ

16 травня 2025 16:29
Євтушенко Аліна - редактор
Умєров про подальші кроки щодо зустрічей з РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео
Євтушенко Аліна - редактор

У п'ятницю, 16 травня, відбулася зустріч між делегаціями України та РФ у Стамбулі. Очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що російська та українська делегації обговорювали обмін у форматі "1000 на 1000".

Про це міністр оборони України заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Стамбулі.

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За словами глави Міноборони України, у Стамбулі російська та українська делегації обговорювали обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Умєров сказав, що це  станеться найближчим часом.

Крім того, за його словами, сторони також обговорювали питання припинення вогню.

Раніше ми повідомляли, що вже завершилася зустріч між делегаціями України, РФ та Туреччини.

Водночас Зеленський заявив, що якщо російська делегація не зможе забезпечити ніяких результатів під час переговорів, то світ має відповісти.

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