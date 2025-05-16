Зустріч між українською та російською делегаціями завершилася

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

У п'ятницю, 16 травня, зустріч між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершилася. Це сталося після того, Москва зажадала виводу українських військ з тимчасово окупованих територій.

Про це інформує Sky News з посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

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За інформацією Sky News, зустріч між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершилася після того, як Москва зажадала виводу українських військ з окупованих територій.

Водночас раніше українське дипломатичне джерело повідомило Reuters, що російські вимоги на переговорах нереалістичні та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше.

Зокрема, російська делегація в Стамбулі вимагала виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізькою областей в якості умови для припинення вогню.

За словами інсайдера, російські вимоги, включали й інші "нестандартні" пункти.

Раніше ми інформували, що Зеленський заявив, що якщо російська делегація не зможе забезпечити ніяких результатів під час переговорів, то світ має відповісти.

Також ми писали про три ключові пріоритети України на переговорах з РФ.