Встреча между украинской и российской делегациями завершилась

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

В пятницу, 16 мая, встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершилась. Это произошло после того, Москва потребовала вывода украинских войск с временно оккупированных территорий.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на источник в МИД Турции.

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По информации Sky News, встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершилась после того, как Москва потребовала вывода украинских войск с оккупированных территорий.

В то же время ранее украинский дипломатический источник сообщил Reuters, что российские требования на переговорах нереалистичны и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее.

В частности, российская делегация в Стамбуле требовала вывода войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в качестве условия для прекращения огня.

По словам инсайдера, российские требования, включали и другие "нестандартные" пункты.

Ранее мы информировали, что Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить.

Также мы писали о трех ключевых приоритетах Украины на переговорах с РФ.