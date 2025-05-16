Зеленський про результати переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російська делегація не зможе забезпечити ніяких результатів під час переговорів, то світ повинен відповісти — зокрема запровадженням санкцій проти РФ. зазначимо, що у п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбувається зустріч України, РФ та Туреччини.

Про це глава держави сказав на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у п'ятницю, 16 травня.

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Зеленський зазначив, що якщо не вдасться досягнути результату на переговорах з Росією, то тоді світ має відповісти, зокрема санкціями проти країни-агресорки.

"Якщо виявиться, що російська делегація — це лише театральна, і не зможе забезпечити ніякий результат, то світ повинен відповісти. Повинна бути сильна реакція, включаючи санкції", — наголосив лідер України.

Зокрема він додав, що мають бути санкції, зокрема й проти російського енергетичного сектору та банків РФ.

На думку Зеленського, необхідно продовжувати нарощувати тиск, поки не буде досягнуто реального прогресу.

"Україна готова зробити всі необхідні реалістичні кроки, щоб закінчити цю війну. Україна готова вживати всіх реалістичних кроків, щоб закінчити цю війну. І нам потрібне повне припинення вбивств, щоб дати реальний шанс дипломатії", — резюмував президент Зеленський.

Раніше ми інформували, що глава держави був готовий до зустрічі з російським диктатором Путіним у четвер, 15 травня.

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