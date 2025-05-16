Зеленский о результатах переговоров с Россией о результатах переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить — в частности введением санкций против РФ. Отметим, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле проходит встреча Украины, РФ и Турции.

Об этом глава государства сказал на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в пятницу, 16 мая.

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Зеленский отметил, что если не удастся достичь результата на переговорах с Россией, то тогда мир должен ответить, в частности санкциями против страны-агрессора.

"Если окажется, что российская делегация - это лишь театральная, и не сможет обеспечить никакой результат, то мир должен ответить. Должна быть сильная реакция, включая санкции", — подчеркнул лидер Украины.

В частности он добавил, что должны быть санкции, в том числе и против российского энергетического сектора и банков РФ.

По мнению Зеленского, необходимо продолжать наращивать давление, пока не будет достигнут реальный прогресс.

"Украина готова сделать все необходимые реалистичные шаги, чтобы закончить эту войну. Украина готова предпринимать все реалистичные шаги, чтобы закончить эту войну. И нам нужно полное прекращение убийств, чтобы дать реальный шанс дипломатии", — резюмировал президент Зеленский.

Ранее мы информировали, что глава государства был готов к встрече с российским диктатором Путиным в четверг, 15 мая.

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