Зеленський був готовий до зустрічі з російським диктатором

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був готовий до зустрічі з російським диктатором у четвер, 15 травня. Водночас він зауважив, що делегація РФ, яка прибула до Стамбулу має дуже низький рівень.

Про це глава держави сказав на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у п'ятницю, 16 травня.

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"Я був в Анкарі вчора і дякую президенту Ердогану за участь. Я був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі або в Стамбулі. Не просто для зустрічі, а для того, щоб вирішити всі нагальні проблеми. Але він не погодився ні на що", — сказав лідер України.

Також він зазначив, що російська делегація, яка прибула в Стамбул має дуже низький рівень.

"Ніхто з цих людей не приймає ніякі рішення в Росії. Попри це я відправив нашу команду в Стамбул", — зауважив Зеленський.

Переговори у Туреччині — Зеленський про пріоритет

"Наш найперший пріоритет це чесне і безумовне припинення вогню. Це має статись негайно щоб зупинити вбивства і створити міцний грунт для дипломатії", — сказав президент.

Зокрема він додав, що якщо російські представники не можуть погодитись хоча б на це, на припинення вогню, на цей неймовірно важливий крок — "то нам буде на 100 відсотків зрозуміло, що Путін буде підривати демократію".

Зеленський підтвердив, що головним питанням для України на переговорах із Росією буде припинення вогню.

"Якщо з російською делегацією не вдасться досягти угоди про припинення вогню, то це свідчить про небажання Путіна завершити війну", — наголосив глава держави.

Раніше ми інформували, що Зеленський 16 травня прибув до Албанії — там він візьме участь у Саміті європейської політичної спільноти (ЕРС).

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі зустрічі з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.