Візит Зеленського в Албанію 16 травня — візьме участь у саміті ЕРС

Зеленський прибув до Албанії — візьме участь у саміті ЕРС
Президент України Володимир Зеленський 16 травня прибув до Албанії. Він візьме участь у Саміті європейської політичної спільноти (ЕРС).
Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Візит Зеленського до Албанії
Після завершення офіційного візиту до Туреччини, пересвідчившись у неявці російського диктатора Володимира Путіна на прямі переговорів, Володимир Зеленський попрямував до Албанії.
Зранку 16 травня український лідер прибув до країни, аби взяти участь у Саміті європейської політичної спільноти.
"Так, президент вже в Албанії для участі у саміті ЕРС", — сказав Никифоров.
Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі зустрічі з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Головна увага була приділена зупиненню вогню.
Крім того, український лідер відвідав посольство України у Туреччині, де мав розмову з послом.
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