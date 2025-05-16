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Зеленський прибув до Албанії — візьме участь у саміті ЕРС

16 травня 2025 09:37
Карина Приходько - Редактор
Візит Зеленського в Албанію 16 травня — візьме участь у саміті ЕРС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 16 травня прибув до Албанії. Він візьме участь у Саміті європейської політичної спільноти (ЕРС).

Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров. 

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Візит Зеленського до Албанії 

Після завершення офіційного візиту до Туреччини, пересвідчившись у неявці російського диктатора Володимира Путіна на прямі переговорів, Володимир Зеленський попрямував до Албанії.

Зранку 16 травня український лідер прибув до країни, аби взяти участь у Саміті європейської політичної спільноти.

"Так, президент вже в Албанії для участі у саміті ЕРС", — сказав Никифоров. 

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі зустрічі з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Головна увага була приділена зупиненню вогню.

Крім того, український лідер відвідав посольство України у Туреччині, де мав розмову з послом.

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