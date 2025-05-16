Визит Зеленского в Албанию 16 мая — примет участие в саммите ЕРС

Зеленский прибыл в Албанию — примет участие в саммите ЕРС
Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая прибыл в Албанию. Он примет участие в Саммите европейского политического сообщества (ЕРС).
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Визит Зеленского в Албанию
После завершения официального визита в Турцию, убедившись в неявке российского диктатора Владимира Путина на прямые переговоры, Владимир Зеленский направился в Албанию.
Утром 16 мая украинский лидер прибыл в страну, чтобы принять участие в Саммите европейского политического сообщества.
"Да, президент уже в Албании для участия в саммите ЕРС", — сказал Никифоров.
Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Главное внимание было уделено остановке огня.
Кроме того, украинский лидер посетил посольство Украины в Турции, где имел разговор с послом.
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