Визит Зеленского в Албанию 16 мая — примет участие в саммите ЕРС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая прибыл в Албанию. Он примет участие в Саммите европейского политического сообщества (ЕРС).

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Визит Зеленского в Албанию

После завершения официального визита в Турцию, убедившись в неявке российского диктатора Владимира Путина на прямые переговоры, Владимир Зеленский направился в Албанию.

Утром 16 мая украинский лидер прибыл в страну, чтобы принять участие в Саммите европейского политического сообщества.

"Да, президент уже в Албании для участия в саммите ЕРС", — сказал Никифоров.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Главное внимание было уделено остановке огня.

Кроме того, украинский лидер посетил посольство Украины в Турции, где имел разговор с послом.