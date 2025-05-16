Переговори України і РФ у Стамбулі — найголовніші теми для Києва

Українська делегація на переговорах з РФ. Фото: t.me/ermaka2022

У Стамбулі 16 травня тривають переговори української та російської делегацій. Україна має три найважливіші теми, які хоче обговорити з РФ.

Про це повідомляє Sky News.

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Видання повідомляє, що найбільше Україну цікавить припинення вогню на 30 днів. Зазначається, що також існує потреба в "заходах щодо зміцнення довіри".

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що українські перемовники також порушать питання про можливість особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Пара востаннє зустрічалася у 2019 році.

Крім того, у Києві наголошують, що мир можливий лише тоді, коли Росія погодиться на 30-денне перемир'я, повернення усіх викрадених дітей та обмін військовополоненими "всіх на всіх".

"Потрібне припинення вогню. Справжнє, міцне та добре контрольоване", — додав український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, українські посадовці в Туреччині повідомили, що російська делегація прибула в Стамбул лише на коротку зустріч. Вона має намір негайно залишити місто після завершення переговорів.

Крім того, представники РФ виступили проти участі США у тристоронній зустрічі.В українській делегації назвали це спробою зірвати мирний процес.