Росіяни проти участі США у тристоронній зустрічі в Стамбулі

Росіяни виступили проти участі США у тристоронній зустрічі
У п'ятницю, 16 травня, відбувається зустріч делегацій України, РФ і Туреччини. Росіяни в останню хвилину виступили проти участі США у тристоронній зустрічі в Стамбулі.
Про це Новини.LIVE повідомили дипломатичні джерела.
Переговори у Туреччині — росіяни проти участі США
Росіяни в останню хвилину виступили проти участі США у тристоронній зустрічі в Стамбулі.
У відповідь на це в українській делегації назвали це спробою зірвати мирний процес.
Додамо, що на порядку денному перемовин України та РФ — питання припинення вогню та зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним.
Водночас українська сторона прагне досягти серйозних результатів у цих переговорах.
Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч із Путіним.
Раніше стало відомо, що представники США не братимуть участь у переговорах України та Росії.
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