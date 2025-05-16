Росіяни проти участі США у тристоронній зустрічі в Стамбулі

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

У п'ятницю, 16 травня, відбувається зустріч делегацій України, РФ і Туреччини. Росіяни в останню хвилину виступили проти участі США у тристоронній зустрічі в Стамбулі.

Про це Новини.LIVE повідомили дипломатичні джерела.

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Росіяни в останню хвилину виступили проти участі США у тристоронній зустрічі в Стамбулі.

У відповідь на це в українській делегації назвали це спробою зірвати мирний процес.

Додамо, що на порядку денному перемовин України та РФ — питання припинення вогню та зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним.

Водночас українська сторона прагне досягти серйозних результатів у цих переговорах.

Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч із Путіним.

Раніше стало відомо, що представники США не братимуть участь у переговорах України та Росії.