Переговори у Стамбулі 16 травня — чи будуть США на зустрічі з Україною і РФ

Переговори України, Туреччини і США. Фото: BBC

Представники США не братимуть участь у переговорах України та Росії. Американці хочуть провести окрему зустріч з главою делегації РФ.

Про це повідомляє BBC.

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Видання зазначило, що представник США не братиме участі в переговорах РФ та України. Директор з політичного планування Майкл Ентон проведе окрему зустріч з очільником російської делегації Володимиром Мединським перед переговорами Україна-Росія-Туреччина.

Раніше ми повідомляли, що Майкл Ентон мав представляти США на переговорах з російською делегацією.

Нагадаємо, у Стамбулі вже завершилася тристороння зустріч України, США та Туреччини. Далі очікуються переговори між делегаціями України та Росії.

На ній представники трьох країн поговорили про 30-денне припинення вогню. Україна хоче якнайшвидше припинити війну.