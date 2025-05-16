Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow ЗМІ з'ясували, чи братимуть США участь у переговорах України і РФ arrow

ЗМІ з'ясували, чи братимуть США участь у переговорах України і РФ

16 травня 2025 12:31
Карина Приходько - Редактор
Переговори у Стамбулі 16 травня — чи будуть США на зустрічі з Україною і РФ
Переговори України, Туреччини і США. Фото: BBC
Карина Приходько - Редактор

Представники США не братимуть участь у переговорах України та Росії. Американці хочуть провести окрему зустріч з главою делегації РФ.

Про це повідомляє BBC

Реклама
Читайте також:

Переговори у Стамбулі 16 травня

Видання зазначило, що представник США не братиме участі в переговорах РФ та України. Директор з політичного планування Майкл Ентон проведе окрему зустріч з очільником російської делегації Володимиром Мединським перед переговорами Україна-Росія-Туреччина.

Раніше ми повідомляли, що Майкл Ентон мав представляти США на переговорах з російською делегацією.

Нагадаємо, у Стамбулі вже завершилася тристороння зустріч України, США та Туреччини. Далі очікуються переговори між делегаціями України та Росії.

На ній представники трьох країн поговорили про 30-денне припинення вогню. Україна хоче якнайшвидше припинити війну. 

США Туреччина переговори перемир'я війна в Україні Росія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама