Переговоры в Стамбуле 16 мая — будут ли США на встрече с Украиной и РФ

Переговоры Украины, Турции и США. Фото: BBC

Представители США не будут участвовать в переговорах Украины и России. Американцы хотят провести отдельную встречу с главой делегации РФ.

Об этом сообщает BBC.

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Издание отметило, что представитель США не будет участвовать в переговорах РФ и Украины. Директор по политическому планированию Майкл Энтон проведет отдельную встречу с главой российской делегации Владимиром Мединским перед переговорами Украина-Россия-Турция.

Ранее мы сообщали, что Майкл Энтон должен был представлять США на переговорах с российской делегацией.

Напомним, в Стамбуле уже завершилась трехсторонняя встреча Украины, США и Турции. Далее ожидаются переговоры между делегациями Украины и России.

На ней представители трех стран поговорили о 30-дневном прекращении огня. Украина хочет как можно быстрее прекратить войну.