Переговоры в Стамбуле 16 мая — будут ли США на встрече с Украиной и РФ

СМИ узнали, будут ли США участвовать в переговорах Украины и РФ
Представители США не будут участвовать в переговорах Украины и России. Американцы хотят провести отдельную встречу с главой делегации РФ.
Об этом сообщает BBC.
Переговоры в Стамбуле 16 мая
Издание отметило, что представитель США не будет участвовать в переговорах РФ и Украины. Директор по политическому планированию Майкл Энтон проведет отдельную встречу с главой российской делегации Владимиром Мединским перед переговорами Украина-Россия-Турция.
Ранее мы сообщали, что Майкл Энтон должен был представлять США на переговорах с российской делегацией.
Напомним, в Стамбуле уже завершилась трехсторонняя встреча Украины, США и Турции. Далее ожидаются переговоры между делегациями Украины и России.
На ней представители трех стран поговорили о 30-дневном прекращении огня. Украина хочет как можно быстрее прекратить войну.
Читайте Новини.LIVE!