Переговори у Туреччині. Фото: скриншот з відео Єрмака/Telegram

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України. Далі очікуються переговори між делегаціями України та Росії.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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У Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України.

О 12:30 очікуються переговори безпосередньо між Україною та Росією. Зауважимо, що офіційних коментарів від делегацій поки не було.

Також журналістка Новини.LIVE повідомила, що деякі делегації покидають палац Долмабахче у Стамбулі після тристоронньої зустрічі представників України, Туреччини та США.

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі офіційно розпочалися тристоронні переговори між представниками України, Сполучених Штатів Америки й Туреччини.

Також ми писали проте, що мали обговорювати делегації на переговорах.



Як відомо, Україна і Росія мають сьогодні провести перші прямі переговори за три роки. Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом Президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.