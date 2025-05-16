Завершилася тристороння зустріч України, США та Туреччини
У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України. Далі очікуються переговори між делегаціями України та Росії.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Завершилася зустріч Туреччини, США та України — деталі
У Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України.
О 12:30 очікуються переговори безпосередньо між Україною та Росією. Зауважимо, що офіційних коментарів від делегацій поки не було.
Також журналістка Новини.LIVE повідомила, що деякі делегації покидають палац Долмабахче у Стамбулі після тристоронньої зустрічі представників України, Туреччини та США.
Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі офіційно розпочалися тристоронні переговори між представниками України, Сполучених Штатів Америки й Туреччини.
Також ми писали проте, що мали обговорювати делегації на переговорах.
Як відомо, Україна і Росія мають сьогодні провести перші прямі переговори за три роки. Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом Президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.
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