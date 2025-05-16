Переговоры в Турции. Фото: скриншот из видео Ермака/Telegram

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины. Далее ожидаются переговоры между делегациями Украины и России.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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В Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины.

В 12:30 ожидаются переговоры непосредственно между Украиной и Россией. Заметим, что официальных комментариев от делегаций пока не было.

Также журналистка Новини.LIVE сообщила, что некоторые делегации покидают дворец Долмабахче в Стамбуле после трехсторонней встречи представителей Украины, Турции и США.

Ранее мы информировали, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле официально начались трехсторонние переговоры между представителями Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции.

Также мы писали о том, что должны были обсуждать делегации на переговорах.



Как известно, Украине и России должны сегодня провести первые прямые переговоры за три года. Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. В общей сложности президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.