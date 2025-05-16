Россияне против участия США в трехсторонней встрече в Стамбуле

Россияне выступили против участия США в трехсторонней встрече
В пятницу, 16 мая, проходит встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Россияне в последнюю минуту выступили против участия США в трехсторонней встрече в Стамбуле.
Об этом Новини.LIVE сообщили дипломатические источники.
Переговоры в Турции — россияне против участия США
Россияне в последнюю минуту выступили против участия США в трехсторонней встрече в Стамбуле.
В ответ на это, в украинской делегации назвали это попыткой сорвать мирный процесс.
Добавим, что на повестке дня переговоров Украины и РФ - вопрос прекращения огня и встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным.
В то же время украинская сторона стремится достичь серьезных результатов в этих переговорах.
Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным.
Ранее стало известно, что представители США не будут участвовать в переговорах Украины и России.
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