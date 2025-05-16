Россияне против участия США в трехсторонней встрече в Стамбуле

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

В пятницу, 16 мая, проходит встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Россияне в последнюю минуту выступили против участия США в трехсторонней встрече в Стамбуле.

Об этом Новини.LIVE сообщили дипломатические источники.

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Россияне в последнюю минуту выступили против участия США в трехсторонней встрече в Стамбуле.

В ответ на это, в украинской делегации назвали это попыткой сорвать мирный процесс.

Добавим, что на повестке дня переговоров Украины и РФ - вопрос прекращения огня и встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным.

В то же время украинская сторона стремится достичь серьезных результатов в этих переговорах.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным.

Ранее стало известно, что представители США не будут участвовать в переговорах Украины и России.