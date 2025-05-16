Трамп відповів, коли відбудеться зустріч із Путіним

Трамп відповів, коли зустрінеться з Путіним
Президент США Дональд Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами лідера США, це відбудеться, як тільки цю зустріч вдасться організувати.
Про це інформує Telegram-канал Donald Trump українською.
Трамп про можливу зустріч із Путіним
Очільник Білого дому сказав, що особисто зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, як тільки вдасться це організувати.
"Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати", — сказав лідер США.
Він зазначив, що спершу варто подивитися, що буде відбуватися між Україною та Росією.
"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Зараз настав час повертатися додому", — зазначив Трамп.
Також він додав, що Сполучені Штати Америки "прийдуть до рішення про зустріч із Путіним" за 2-3 тижні.
Як відомо, Україна і Росія мають сьогодні провести перші прямі переговори за три роки. Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни в Україні.
Раніше стало відомо, що представники США не братимуть участь у переговорах України та Росії.
Нагадаємо, що 16 травня у Туреччині українська делегація зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.
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