Трамп відповів, коли відбудеться зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами лідера США, це відбудеться, як тільки цю зустріч вдасться організувати.

Про це інформує Telegram-канал Donald Trump українською.

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Очільник Білого дому сказав, що особисто зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, як тільки вдасться це організувати.

"Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати", — сказав лідер США.

Він зазначив, що спершу варто подивитися, що буде відбуватися між Україною та Росією.

"Побачимо, що буде з Росією та Україною. Зараз настав час повертатися додому", — зазначив Трамп.

Також він додав, що Сполучені Штати Америки "прийдуть до рішення про зустріч із Путіним" за 2-3 тижні.

Як відомо, Україна і Росія мають сьогодні провести перші прямі переговори за три роки. Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що представники США не братимуть участь у переговорах України та Росії.

Нагадаємо, що 16 травня у Туреччині українська делегація зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.