Трамп ответил, когда состоится встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, когда может состояться его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам лидера США, это произойдет как только эту встречу удастся организовать.

Об этом информирует Telegram-канал Donald Trump українською.

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Глава Белого дома сказал, что лично встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, как только удастся это организовать.

"Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", — сказал лидер США.

Он отметил, что сначала стоит посмотреть, что будет происходить между Украиной и Россией.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Сейчас пришло время возвращаться домой", — отметил Трамп.

Также он добавил, что Соединенные Штаты Америки "придут к решению о встрече с Путиным" за 2-3 недели.

Как известно, Украина и Россия должны сегодня провести первые прямые переговоры за три года. Трамп решительно настроен добиться завершения войны в Украине.

Ранее стало известно, что представители США не будут участвовать в переговорах Украины и России.

Напомним, что 16 мая в Турции украинская делегация встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.