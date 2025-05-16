Російська делегація вилетить зі Стамбула одразу після зустрічі — ЗМІ

Російська делегація прибула в Стамбул лише на коротку зустріч
Російська делегація, яка прибула до Стамбула для участі у переговорах із представниками України та Туреччини, має намір негайно залишити місто після завершення зустрічі.
Про це повідомили джерела з українського дипломатичного кола у розмові з Axios, передає Clash Report.
Російська делегація на залишатиметься в Стамбулі
Представники Росії не планують залишатися в Туреччині для подальших дискусій щодо припинення вогню.
Це свідчить про небажання російської сторони вести поглиблені перемовини про встановлення тривалого режиму тиші, що є головним пріоритетом української делегації на переговорах.
Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував хід переговорів та пояснив, яку основну тему обговорюватиме делегація з Росією.
Також президент США Дональд Трамп відповів, чи буде він зустрічатися з Володимиром Путіним.
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