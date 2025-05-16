Російська делегація вилетить зі Стамбула одразу після зустрічі — ЗМІ

Тристороння зустріч України, Росії та Туреччини. Фото: скриншот

Російська делегація, яка прибула до Стамбула для участі у переговорах із представниками України та Туреччини, має намір негайно залишити місто після завершення зустрічі.

Про це повідомили джерела з українського дипломатичного кола у розмові з Axios, передає Clash Report.

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Представники Росії не планують залишатися в Туреччині для подальших дискусій щодо припинення вогню.

Це свідчить про небажання російської сторони вести поглиблені перемовини про встановлення тривалого режиму тиші, що є головним пріоритетом української делегації на переговорах.

Повідомлення Clash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував хід переговорів та пояснив, яку основну тему обговорюватиме делегація з Росією.

Також президент США Дональд Трамп відповів, чи буде він зустрічатися з Володимиром Путіним.