Российская делегация вылетит из Стамбула сразу после встречи — СМИ

Трехсторонняя встреча Украины, России и Турции. Фото: скриншот

Российская делегация, прибывшая в Стамбул для участия в переговорах с представителями Украины и Турции, намерена немедленно покинуть город после завершения встречи.

Об этом сообщили источники из украинского дипломатического круга в разговоре с Axios, передает Clash Report.

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Представители России не планируют оставаться в Турции для дальнейших дискуссий о прекращении огня.

Это свидетельствует о нежелании российской стороны вести углубленные переговоры об установлении длительного режима тишины, что является главным приоритетом украинской делегации на переговорах.

Сообщение Clash Report. Фото: скриншот

Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал ход переговоров и объяснил, какую основную тему будет обсуждать делегация с Россией.

Также президент США Дональд Трамп ответил, будет ли он встречаться с Владимиром Путиным.