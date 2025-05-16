Российская делегация вылетит из Стамбула сразу после встречи — СМИ

Российская делегация прибыла в Стамбул лишь на короткую встречу
Российская делегация, прибывшая в Стамбул для участия в переговорах с представителями Украины и Турции, намерена немедленно покинуть город после завершения встречи.
Об этом сообщили источники из украинского дипломатического круга в разговоре с Axios, передает Clash Report.
Российская делегация не будет оставаться в Стамбуле
Представители России не планируют оставаться в Турции для дальнейших дискуссий о прекращении огня.
Это свидетельствует о нежелании российской стороны вести углубленные переговоры об установлении длительного режима тишины, что является главным приоритетом украинской делегации на переговорах.
Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал ход переговоров и объяснил, какую основную тему будет обсуждать делегация с Россией.
Также президент США Дональд Трамп ответил, будет ли он встречаться с Владимиром Путиным.
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