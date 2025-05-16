Речник МЗС України прокоментував склад російської делегації та переговори

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: скриншот

У п’ятницю, 16 травня, в Стамбулі стартували ключові дипломатичні перемовини, у яких беруть участь делегації України, Туреччини та США. Водночас "якість" складу російської делегації викликає сумніви.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

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Георгій Тихий повідомив, що до складу української делегації входять міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зранку українські високопосадовці провели важливу координаційну зустріч із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів.

"На зустрічі скоординували позиції перед власне зустріччю делегації України та Росії, яка відбудеться пізніше сьогодні в Стамбулі. Це була важлива ранкова зустріч для координації, власне, цих позицій. З українського боку та сама делегація, міністр Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, керівник турецької розвідки Ібрагім Калин", — повідомив Георгій Тихий.

За словами Георгія Тихого, на цій зустрічі сторони узгоджують позиції та обмінюються думками. Україна, як зазначив Тихий, попри те, що Росія направила на переговори представників низького рівня з обмеженими повноваженнями, вирішила не ігнорувати цю можливість і прибула до Стамбула для оцінки намірів РФ. Позиція Києва чітка: першим і головним пріоритетом на перемовинах є досягнення повного, безумовного і тривалого припинення вогню.

"Президент України Володимир Зеленський вчора вирішив направити українську делегацію, навіть попри те, що від Росії прибули представники, чесно скажемо, низького рівня, їхній мандат не до кінця зрозумілий, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет номер один на порядку денному — це повне, безумовне тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи з нами", — висловився Георгій Тихий.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що США не братимуть участі в переговорах між Україною та Росією 16 травня в Стамбулі.

Зокрема держсекретар США Марко Рубіо оцінив склад російської делегації та сказав, що не буде присутній на переговорах.