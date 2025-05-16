Спикер МИД Украины прокомментировал состав российской делегации и переговоры

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: скриншот

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле стартовали ключевые дипломатические переговоры, в которых принимают участие делегации Украины, Турции и США. При этом "качество" состава российской делегации вызывает сомнения.

Об этом в комментарии Новиини.LIVE сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

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Георгий Тихий сообщил, что в состав украинской делегации входят министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Утром украинские чиновники провели важную координационную встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов.

"На встрече скоординировали позиции перед, собственно, встречей делегации Украины и России, которая состоится позже сегодня в Стамбуле. Это была важная утренняя встреча для координации, собственно, этих позиций. С украинской стороны та же делегация, министр Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын", — сообщил Георгий Тихий.

По словам Георгия Тихого, на этой встрече стороны согласовывают позиции и обмениваются мнениями. Украина, как отметил Тихий, несмотря на то, что Россия направила на переговоры представителей низкого уровня с ограниченными полномочиями, решила не игнорировать эту возможность и прибыла в Стамбул для оценки намерений РФ. Позиция Киева четкая: первым и главным приоритетом на переговорах является достижение полного, безусловного и длительного прекращения огня.

"Президент Украины Владимир Зеленский вчера решил направить украинскую делегацию, даже несмотря на то, что от России прибыли представители, честно скажем, низкого уровня, их мандат не до конца понятен, какие решения они могут принимать. Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет номер один в повестке дня — это полное, безусловное длительное прекращение огня. Именно это будет индикатором готовности россиян к конструктивной работе. Украина готова к конструктивной работе с нами", — высказался Георгий Тихий.

Напомним, СМИ выяснили, что США не будут участвовать в переговорах между Украиной и Россией 16 мая в Стамбуле.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио оценил состав российской делегации и сказал, что не будет присутствовать на переговорах.