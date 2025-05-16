Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — самые главные темы для Киева

Украинская делегация на переговорах с РФ. Фото: t.me/ermaka2022

В Стамбуле 16 мая продолжаются переговоры украинской и российской делегаций. Украина имеет три важнейшие темы, которые хочет обсудить с РФ.

Об этом сообщает Sky News.

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Издание сообщает, что больше всего Украину интересует прекращение огня на 30 дней. Отмечается, что также существует потребность в "мерах по укреплению доверия".

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что украинские переговорщики также поднимут вопрос о возможности личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Пара последний раз встречалась в 2019 году.

Кроме того, в Киеве отмечают, что мир возможен только тогда, когда Россия согласится на 30-дневное перемирие, возвращение всех похищенных детей и обмен военнопленными "всех на всех".

"Нужно прекращение огня. Настоящее, прочное и хорошо контролируемое", — добавил украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, украинские чиновники в Турции сообщили, что российская делегация прибыла в Стамбул лишь на короткую встречу. Она намерена немедленно покинуть город после завершения переговоров.

Кроме того, представители РФ выступили против участия США в трехсторонней встрече, в украинской делегации назвали это попыткой сорвать мирный процесс.