Умеров о дальнейших шагах по встречам с РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот из видео

В пятницу, 16 мая, состоялась встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что российская и украинская делегации обсуждали обмен в формате "1000 на 1000".

Об этом министр обороны Украины заявил во время общения с представителями СМИ в Стамбуле.

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По словам главы Минобороны Украины, в Стамбуле российская и украинская делегации обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Умеров сказал, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, по его словам, стороны также обсуждали вопрос прекращения огня.

Ранее мы сообщали, что уже завершилась встреча между делегациями Украины, РФ и Турции.

В то же время Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить.