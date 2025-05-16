Продолжается подготовка встречи Зеленского с Путиным

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот из видео

В пятницу, 16 мая, состоялась встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле. Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что продолжается подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом министр обороны Украины заявил во время общения с представителями СМИ в Стамбуле.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что потенциально готовится встреча Зеленского с Путиным.

"Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран", — сказал глава оборонного ведомства Украины.

Также он добавил, что сейчас Украине надо обменять людей, а потом будут информировать о следующем шаге.

Ранее Умеров сообщил, что российская и украинская делегации обсуждали обмен пленными.

Напомним, что Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить.