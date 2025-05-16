Продолжается подготовка встречи Зеленского с Путиным

Умеров заявил о подготовке к встрече Зеленского и Путина
В пятницу, 16 мая, состоялась встреча между делегациями Украины и РФ в Стамбуле. Глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что продолжается подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом министр обороны Украины заявил во время общения с представителями СМИ в Стамбуле.
Встретится ли Зеленский с Путиным — что известно
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что потенциально готовится встреча Зеленского с Путиным.
"Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран", — сказал глава оборонного ведомства Украины.
Также он добавил, что сейчас Украине надо обменять людей, а потом будут информировать о следующем шаге.
Ранее Умеров сообщил, что российская и украинская делегации обсуждали обмен пленными.
Напомним, что Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить.
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