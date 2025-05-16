Переговоры с Россией в Стамбуле — позиция Украины остается неизменной

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: скриншот

В пятницу, 16 мая, российская сторона во время переговоров в Стамбуле выдвинула ряд требований, которые являются невозможными для выполнения. Позиция Украины остается неизменной.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции по результатам переговоров в Турции, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Тихий отметил, что российская делегация выдвинула ряд требований, которые Киев считает неприемлемыми. Он отметил, что Украина имеет опыт переговоров с Россией, ведь они начались еще в 2014 году. Поэтому украинская сторона знает, как реагировать на подобные ультиматумы.

"Наша основная позиция осталась неизменной", — подчеркнул он.

Представитель МИД подчеркнул, что хотя и были разногласия, украинцы спокойно восприняли позицию россиян, твердо держась своей линии — что "очень важно".

Ранее российская делегация заявила, что довольна результатами переговоров с Украиной и готова продолжать диалог.

А министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что продолжается подготовка встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.