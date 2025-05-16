РФ задоволена результатами перемовин з Україною

Представники делегації РФ у Стамбулі. Фото: скриншот з відео

Російська делегація заявила, що задоволена результатами перемовин з Україною і готова продовжувати діалог. Також представники делегації РФ сказали, що обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" відбудеться найближчими днями.

Про це голова російської делегації Володимир Мединський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Стамбулі.

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"Ми задоволені результатами перемовин з Україною і готові говорити далі. Обмін полоненими "1000 на 1000" пройде найближчими днями", — сказав Мединський.

За його словами, Київ також ініціював зустріч лідерів держав, Москва "взяла це до відома".

Крім того, Україна та Росія також домовилися детально прописати свої пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню. Після цього перемовини продовжаться.

Додамо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що триває підготовка зустрічі Зеленського з Путіним.

Крім того, він повідомив, що російська та українська делегації обговорювали обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" та домовилися провести його найближчим часом.