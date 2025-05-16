РФ удовлетворена результатами переговоров с Украиной

Представители делегации РФ в Стамбуле. Фото: скриншот из видео

Российская делегация заявила, что довольна результатами переговоров с Украиной и готова продолжать диалог. Также представители делегации РФ сказали, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" состоится в ближайшие дни.

Об этом глава российской делегации Владимир Мединский заявил во время общения с представителями СМИ в Стамбуле.

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"Мы удовлетворены результатами переговоров с Украиной и готовы говорить дальше. Обмен пленными "1000 на 1000" пройдет в ближайшие дни", — сказал Мединский.

По его словам, Киев также инициировал встречу лидеров государств, Москва "приняла это к сведению".

Кроме того, Украина и Россия также договорились детально прописать свои предложения по установлению режима прекращения огня. После этого переговоры продолжаться.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что продолжается подготовка встречи Зеленского с Путиным.

Кроме того, он сообщил, что российская и украинская делегации обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000" и договорились провести его в ближайшее время.