Переговори у Стамбулі — Сибіга назвав єдиний реальний показник готовності Росії припинити війну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним критерієм готовності Росії припинити війну є її згода на повне, безумовне та тривале припинення вогню. Дипломат вважає, що світ не повинен дозволити РФ перетворити переговори у Стамбулі на інструмент виправдання продовження агресії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС в суботу, 17 травня.

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За словами Сибіги, результати переговорів у Стамбулі можна оцінювати з трьох ракурсів: українського, російського та глобального. Голова МЗС наголосив, що з українського боку Київ підтвердив свою відданість миру та досяг домовленостей про повернення 1000 українців з російського полону.

"З російської точки зору, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну", — сказав очільник української дипломатії.

Міністр підкреслив, що з глобальної точки зору є лише один критерій щирості намірів Кремля — безумовне припинення вогню. Він додав, що світ не повинен дозволити Росії перетворити переговори у Стамбулі на інструмент виправдання продовження агресії.

"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Price cap на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів", — сказав Сибіга.

Голова МЗС також закликав західних партнерів нарощувати підтримку України, зокрема посилювати ППО та інвестувати у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

"Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. Кожен день відмови має вести до посилення тиску", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі завершився перший з 2022 року переговорний трек між українською та російською делегаціями.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що російська сторона під час переговорів у Стамбулі висунула низку вимог, які є неможливими для виконання.