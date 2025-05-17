Переговоры в Стамбуле - Сибига назвал единственный реальный показатель готовности России прекратить войну

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственным реальным критерием готовности России прекратить войну является ее согласие на полное, безусловное и длительное прекращение огня. Дипломат считает, что мир не должен позволить РФ превратить переговоры в Стамбуле в инструмент оправдания продолжения агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в субботу, 17 мая.

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По словам Сибиги, результаты переговоров в Стамбуле можно оценивать с трех ракурсов: украинского, российского и глобального. Глава МИД подчеркнул, что с украинской стороны Киев подтвердил свою приверженность миру и достиг договоренностей о возвращении 1000 украинцев из российского плена.

"С российской точки зрения, Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается казаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну", — сказал глава украинской дипломатии.

Министр подчеркнул, что с глобальной точки зрения есть только один критерий искренности намерений Кремля — безусловное прекращение огня. Он добавил, что мир не должен позволить России превратить переговоры в Стамбуле в инструмент оправдания продолжения агрессии.

"Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров", — сказал Сибига.

Глава МИД также призвал западных партнеров наращивать поддержку Украины, в частности усиливать ПВО и инвестировать в отечественный оборонно-промышленный комплекс.

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. Каждый день отказа должен вести к усилению давления", — подытожил Сибига.

Напомним, 16 мая в Стамбуле завершился первый с 2022 года переговорный трек между украинской и российской делегациями.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что российская сторона во время переговоров в Стамбуле выдвинула ряд требований, которые невозможны для выполнения.