Переговоры в Стамбуле - Рубио позвонил Лаврову по телефону

Делегация США и РФ на переговорах в Саудовской Аравии. Иллюстративное фото: U.S. Embassy

В субботу, 17 мая, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Собеседники обсудили результаты переговоров в Стамбуле по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает российский МИД.

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Детали разговора

Основной темой обсуждения стали результаты российско-украинских переговоров, которые накануне прошли в Стамбуле. В заявлении российского МИД отмечается, что стороны обменялись мнениями по итогам переговоров, в частности, относительно договоренностей об обмене военнопленными и подготовку позиций обеих стран для возможного перемирия.

В Кремле уверяют, что госсекретарь США Рубио приветствовал договоренности между Украиной и РФ и подтвердил готовность Вашингтона способствовать поиску путей достижения мира.

В свою очередь Лавров отметил "положительную роль" Соединенных Штатов, которая, по его словам, помогла тому, что Киев "в итоге принял" предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров в стамбульском формате. Лавров подтвердил готовность Москвы к дальнейшему сотрудничеству с американской стороной в этом контексте.

Напомним, 16 мая в Стамбуле завершился первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что единственным реальным критерием готовности России прекратить войну является ее согласие на полное, безусловное и длительное прекращение огня.