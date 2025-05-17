СБУ готується до обміну полоненими з РФ - деталі

Автобус з полоненими. Ілюстративне фото: Офіс Президента

Служба безпеки України готується до великого обміну військовополоненими з Росією. Так, правоохоронці формують перелік російських полонених, яких можуть повернути до РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у суботу, 17 травня.

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Обмін 1000 на 1000

"СБУ формує перелік російських військовополонених, яких можуть передати до РФ", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці спільно з МОЗ та відповідними структурами готують інфраструктуру, локації та медичний персонал, які необхідні для прийому, супроводження та реабілітації українських військових, яких повернуть з російського полону додому.

Відомо, що під час вчорашньої зустрічі української та російської делегації у Стамбулі сторони домовилися про найбільший від початку повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими — 1000 на 1000.

Скриншот допису СБУ

Переговори у Стамбулі

Під час перших з 2022 року прямих переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 16 травня 2025 року не вдалося досягнути значного прориву.

Україна запропонувала 30-денне безумовне припинення вогню, натомість Росія вимагала віддати їй Запоріжжя, Херсон, Донецьк та Луганськ.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, коли відбудеться масштабний обмін полоненими з Росією.

А нардеп заявив, що фізично неможливо провести обмін полоненими всіх на всіх, та пояснив причину.