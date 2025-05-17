СБУ готовится к обмену пленными с РФ - детали

Автобус с пленными. Иллюстративное фото: Офис Президента

Служба безопасности Украины готовится к большому обмену военнопленными с Россией. Так, правоохранители формируют перечень российских пленных, которых могут вернуть в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 17 мая.

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Обмен 1000 на 1000

"СБУ формирует список российских военнопленных, которых могут передать в РФ", — говорится в сообщении.

Также правоохранители совместно с Минздравом и соответствующими структурами готовят инфраструктуру, локации и медицинский персонал, которые необходимы для приема, сопровождения и реабилитации украинских военных, которых вернут из российского плена домой.

Известно, что во время вчерашней встречи украинской и российской делегации в Стамбуле стороны договорились о крупнейшем с начала полномасштабного вторжения обмене военнопленными — 1000 на 1000.

Скриншот поста СБУ

Переговоры в Стамбуле

Во время первых с 2022 года прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 16 мая 2025 года не удалось достичь значительного прорыва.

Украина предложила 30-дневное безусловное прекращение огня, зато Россия требовала отдать ей Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда состоится масштабный обмен пленными с Россией.

А нардеп заявил, что физически невозможно провести обмен пленными всех на всех и объяснил причину.