Трамп позвонит Путину и Зеленскому - что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, планирует провести телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он надеется, что удастся достичь прекращения огня.

Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial в субботу, 17 мая.

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Разговоры с Путиным и Зеленским

"В понедельник, в 10:00 я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Темами разговора будут прекращение "кровопролития", в результате которого погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат еженедельно, и торговля", — говорится в сообщении.

После этого Трамп позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому и различным членам НАТО. Американский лидер надеется, что будет продуктивный день, в который состоится прекращение огня.

"И эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Дай Бог нам всем здоровья!" — добавил он.

Скриншот поста Трампа

Напомним, во время вчерашней встречи украинской и российской делегации в Стамбуле Россия требовала отдать Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск, поэтому во время переговоров не удалось достичь прорыва.

В то же время стороны согласовали проведение обмена пленными 1000 на 1000, сейчас СБУ начала соответствующую подготовку.

Также США инициировали телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова.