Переговори України і РФ — Трамп заявив, що без нього не буде миру

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявив, що втомився від людей, які ведуть мирні переговори між Україною та Росією. Він наголосив, що мир можливий лише за його участі.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News.

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"Я завжди відчував, що зустрічі без мене не може бути, бо не думаю, що угода відбудеться... У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Думаю, ми укладемо угоду. Нам потрібно зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, її заплануємо", — сказав Трамп.

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Крім того, президент США вважає, що Путін нібито не є перешкодою для закінчення війни. Він хоче миру, втомився від війни та намагається "зберегти обличчя".

"Путін зараз має не дуже добрий вигляд. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин", — заявив американський лідер.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що у Зеленського "немає козирів" у війні з Росією. За його словами, Київ має справу з величезною армією.

Крім того, президент США відповів, коли зустрінеться з Путіним. Він хоче поговорити і це відбудеться, як тільки все вдасться організувати.