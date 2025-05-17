Трамп заявив, що у Зеленського немає козирів у війні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у Президента України Володимира Зеленського "немає та ніколи не було козирів". За його словами, Київ має справу з величезною армією.

Про це Дональд Трамп повідомив в ефірі FoxNews.

Реклама

Читайте також:

Заява Трампа про Зеленського

Лідер США зазначив, що у нього була непроста зустріч із Зеленським. Трампу не сподобалися слова Президента України.

"І я завжди казав, що в нього немає козирів. Я кажу чесно, в нього немає козирів. Ви маєте справу з величезною армією, і ви маєте справу з кимось сміливим, у кого було чудове обладнання", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 16 травня Зеленський в Албанії зустрівся із партнерами, де провів телефонну розмову з Трампом.

Раніше лідер США наголосив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться, як тільки вдасться її організувати.