Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей в войне

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского "нет и никогда не было козырей". По его словам, Киев имеет дело с огромной армией.

Об этом Дональд Трамп сообщил в эфире FoxNews.

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Лидер США отметил, что у него была непростая встреча с Зеленским. Трампу не понравились слова Президента Украины.

"И я всегда говорил, что у него нет козырей. Я говорю честно, у него нет козырей. Вы имеете дело с огромной армией, и вы имеете дело с кем-то смелым, у кого было отличное оборудование", — сказал Трамп.

Напомним, 16 мая Зеленский в Албании встретился с партнерами, где провел телефонный разговор с Трампом.

Ранее лидер США подчеркнул, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным состоится, как только удастся ее организовать.