Зеленський та партнери провели переговори із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та партнери. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У п'ятницю, 16 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із європейськими партнерами. Це сталося у Албанії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський поспілкувався із Трампом телефоном

Разом із лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Мерцем, прем'єр Великої Британії Кіром Стармером та прем'єр Польщі Дональдом Туском вони провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про важливу розмову з провідними світовими лідерами.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Ключовою темою обговорення стала запланована зустріч у Стамбулі. За словами Зеленського, Україна готова до максимально швидких і рішучих кроків задля досягнення реального миру.

Президент підкреслив, що світ має зберігати сильну позицію щодо агресії Росії. Він наголосив: якщо російська сторона не погоджується на повне та безумовне припинення вогню та припинення вбивств, міжнародна спільнота повинна відповісти посиленням санкцій. Тиск на Кремль має тривати, доки Росія не продемонструє готовність завершити війну.

"Дякую всім у світі, хто допомагає", — додав Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії з метою участі у Саміті європейської політичної спільноти (ЕРС).

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що у разі відсутності конкретних результатів від російської делегації на переговорах світ має дати відповідь, зокрема через введення санкцій проти Росії.