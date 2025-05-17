Переговоры Украины и РФ — Трамп заявил, что без него не будет мира

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что устал от людей, которые ведут мирные переговоры между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что мир возможен только при его участии.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

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"Я всегда чувствовал, что встречи без меня не может быть, потому что не думаю, что соглашение состоится... У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы заключим соглашение. Нам нужно встретиться, и я думаю, что мы, вероятно, ее запланируем", — сказал Трамп.

Кроме того, президент США считает, что Путин якобы не является препятствием для окончания войны. Он хочет мира, устал от войны и пытается "сохранить лицо".

"Путин сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться через неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве за пять часов", — заявил американский лидер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что у Зеленского "нет козырей" в войне с Россией. По его словам, Киев имеет дело с огромной армией.

Кроме того, президент США ответил, когда встретится с Путиным. Он хочет поговорить и это произойдет, как только все удастся организовать.