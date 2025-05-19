О котрій відбудеться розмова Трампа з Путіним 19 травня — відповідь Пєскова

Російський диктатор Володимир Путін та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбудеться з огляду на результати переговорів у Туреччині.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Пєсков повідомив, що розмова лідера США та російського диктатора відбудеться о 17:00 як за московським часом, так і за київським.

"Відбудеться телефонна розмова з Трампом, як Трамп це вже позавчора анонсував. 17:00 за Москвою. Ну, природно, розмова важлива, з урахуванням переговорів, що відбулися в Стамбулі", — зазначив прессекретар Кремля.

Він також заговорив про можливу зустріч Путіна з Трампом, зазначивши, що вона має бути результативною та гарно підготовленою.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп сподівається, що завдяки розмові з Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським вдасться досягнути припинення вогню.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Штати та європейські союзники готові посилити санкції проти РФ, якщо Кремль відмовиться від миру.